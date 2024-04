Ein zehnjähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in der Johannesstraße verletzt worden.

Der Junge fuhr laut Polizei am Donnerstag gegen 17.25 Uhr in der Johannesstraße in Richtung Dom. Das ist dort für Radfahrer gegen die Einbahnstraße erlaubt. Auf Höhe des Finanzamts habe ihn ein 33-jähriger Autofahrer übersehen, der aus der Großen Greifengasse kam und nach links in die Johannesstraße einbiegen wollte. Einschätzung der Polizei: Der Radler habe Vorfahrt gehabt, weil aus der Großen Greifengasse kommende Fahrzeuge Vorfahrt achten müssten. Es sei aber nicht der erste Fall, bei dem dort von links kommende Radler übersehen wurden. Der Junge habe sich leicht am linken Bein verletzt und vom Rettungsdienst versorgt werden müssen. Die Eltern seien dazugekommen und hätten sich um ihn und sein Rad gekümmert. Sachschaden: 1000 Euro.