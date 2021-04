Historischer Flug auf dem Mars: Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist ein von der Erde entsandtes Gerät auf einem anderen Planeten geflogen. Der Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ habe erfolgreich seinen geplanten Flug auf dem Roten Planeten absolviert, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit. Die vom Mars zur Erde übertragenen Daten zeigten, „dass 'Ingenuity' den ersten Flug eines motorisierten Flugobjekts auf einem anderen Planeten vollzogen hat“, erklärte einer der verantwortlichen Ingenieure. Daraufhin brach im Kontrollraum der Nasa Jubel aus. Das nur 1,8 Kilogramm schwere und vom Aussehen an eine Drohne erinnernde Gerät hob laut Nasa um 9.34 Uhr MESZ ab. Es flog rund drei Meter in die Höhe - und landete bereits nach 39,1 Sekunden wieder.