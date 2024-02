Die deutschen Fußballerinnen haben die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch unterlag Frankreich am Freitagabend im Halbfinale der Nations League mit 1:2 (0:2). Vor 30 267 Zuschauern im Groupama Stadion von Lyon trafen Kadidiatou Diani (40. Minute) und Sakina Karchaoui (45.+4/Foulelfmeter) für die Französinnen, Giulia Gwinn erzielte per verwandelten Handelfmeter (82.) den Anschlusstreffer. Um das Olympia-Ticket für Paris noch zu lösen, muss das DFB-Team am kommenden Mittwoch das Spiel um Platz drei in Heerenveen gegen die Niederlande gewinnen.