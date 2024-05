Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung über den Hochspeyerbach auf der Zugstrecke Homburg – Ludwigshafen auf Höhe des Wanderparkplatzes Leinbachtal führen zu einer mehrtägigen Sperrung der B39. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, muss die Bundesstraße zwischen Weidenthal/Eisenkehl und Frankenstein/Schliertal von Montag, 27. Mai, bis einschließlich Freitag, 7. Juni, in beide Richtungen voll gesperrt werden. Umgeleitet wird über Bad Dürkheim, ab Neustadt und ab Frankenstein werden Umleitungen ausgeschildert. Anwohner können laut Bahn bis zur Baustelle durchkommen. Der Abschnitt am Hochspeyerbach wird nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. Während der Arbeiten gilt auch für den Zugverkehr eine Sperrpause: von Freitagabend, 31. Mai, bis Montagmorgen, 3. Juni, wird der Bahn zufolge ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.