Endstation Viertelfinale: Der Medaillentraum der deutschen Handballer bei der WM in Polen und Schweden ist am Mittwochabend geplatzt. 28:35 (16:16) verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen den Favoriten Frankreich – am Ende deutlich zu hoch. Dabei hatte der Herausforderer die Partie lange offen gehalten, sogar häufig geführt – insbesondere in der temporeichen und hochklassigen ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Hälfte drehte Frankreichs Torwart Rémi Desbonnet, auch warmgeschossen von den Deutschen, richtig auf und wurde zum mitentscheidenden Faktor. Die lange Zeit schludrig mit ihren Chancen umgehenden Franzosen treffen nun im Halbfinale auf Schweden, Titelverteidiger Dänemark spielt gegen Schweden.

Zum ausführlichen Bericht geht’s hier.