Intensiv nachgedacht, entwickelt, geschraubt und gebohrt – fünf Jahre lang wurde in einer Werkshalle in Rockenhausen an einem Solar-Schuh gearbeitet. Demnächst wird das Produkt auf der Intersolar-Messe präsentiert. Seine Erfindung hat sich Andreas Meyer international und europaweit patentieren lassen. Mit ihr wird er im Juni 2024 auf der Intersolar-Messe in München vertreten sein. Allerdings werde er dort nicht nur den Solar-Schuh präsentieren, verrät Meyer bei einem Werkstatt-Besuch und spricht von einem „Rundumpaket“ für die Arbeit auf Solarmodulen.

