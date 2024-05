Die „Initiative Hambach24“, die an Pfingstsonntag zu einem Marsch von der Festwiese nach Hambach aufgerufen hatte, wehrt sich gegen die Darstellung, dass ein Demonstrant den Hitlergruß gezeigt habe. Die Polizei hatte am Sonntag gemeldet, dass sie aus diesem Grund gegen den Mann ermittle. Die „Initiative Hambach24“ teilt mit, dass der Demonstrant „lediglich im Vorbeilaufen den Mittelfinger gezeigt“ habe. Auf Anfrage bestätigt die Polizei diese Angaben. Während des Aufzuges habe sich unter anderem bei der Sichtung eines Livestreams der Verdacht ergeben, dass ein Versammlungsteilnehmer gegenüber Versammlungsgegnern den Hitlergruß gezeigt haben könnte, heißt es vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. Durch die weiteren Ermittlungen, etwa durch Sichtung weiterer Aufnahmen aus anderen Perspektiven, sei dieser Verdacht ausgeräumt worden. „Die Ermittlungen gegen diesen Tatverdächtigen werden aber wegen Beleidigung fortgeführt, da er den Mittelfinger gezeigt hat“, heißt es abschließend von den Beamten.