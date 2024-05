Im Frühjahr hing ein Schreiben in Pfälzer Lehrerzimmern aus, dessen Inhalt in Talkshow-Runden für rote Köpfe und erhitzte Gemüter sorgen würde. Es ging ums Thema Gendern. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat mit jenem Schreiben nun festgelegt, dass Lehrern das Gendern etwa in Schulaufgaben nicht erlaubt ist. Demnach dürfen Lehrer in ihren Texten für Schüler keine Genderzeichen verwenden. Dazu gehören etwa das große „I“, das Gendersternchen oder Doppelpunktkonstruktionen. Außerdem soll Schülern, die in ihren Hausaufgaben oder Prüfungen Genderzeichen verwenden, diese als „nicht normgerechte Schreibweise“ markiert jedoch nicht als Fehler gewertet werden. So steht es in dem Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt.

Das Ministerium bezieht sich dabei auf einen Beschluss des Rates für deutsche Rechtschreibung aus dem Dezember 2023, der Genderzeichen weiterhin als orthografisch falsch einordnet. Von einem Genderverbot möchte das Bildungsministerium auf Anfrage jedoch nicht sprechen. Den ganzen Artikel zur Gender-Frage an rheinland-pfälzischen Schulen lesen Sie hier.