Die Pfälzerin und Reality-TV-Star Daniela Katzeberger kehrt zur ihrem alten Fernsehsender Vox zurück. Das gab der Mutterkonzern RTL am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Die letzten zwei Jahre wurde die Fernsehsendung über die gebürtige Ludwigshafenerin, ihren Mann Lucas Cordalis und ihre gemeinsame Tochter auf dem Schwestersender RTL 2 ausgestrahlt – eine weitere Staffel wird dort noch gesendet. „Danach geht’s für mich zurück ins VOX-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön“, wird Katzenberger in der Mitteilung zitiert.