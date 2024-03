Christian Streich wird den Posten des Cheftrainers beim SC Freiburg nach mehr als zwölf Jahren zum Saisonende abgeben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit, ein Nachfolger steht noch nicht fest.

„Ich habe lange überlegt. Wir haben lange gesprochen“, sagte Streich (58), der zuvor viele Jahre Jugendtrainer des SC war, in einer vom Verein verbreiteten Videobotschaft. „Es war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen wollte, in dem ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen.“ Es brauche nun „neue Energie“ im Verein und in der Profimannschaft. „Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und Zuneigung, die ich immer erfahren habe.“