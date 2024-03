Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zeiten wie diesen braucht nicht nur der Sport, braucht unsere Gesellschaft Menschen wie Christian Streich. Der Fußballtrainer wird sein Amt beim SC Freiburg im Sommer abgeben. Was macht ihn so besonders?

Es ist nicht überliefert, was Maria Furtwängler in dem Moment dachte, als Christian Streich – wieder einmal in Rage geredet – die 57-Jährige kurzerhand 45 Jahre älter machte. Als er in seiner legendären „Es ist fünf vor zwölf“-Rede im Januar die Tatort-Kommissarin kurz mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (102) verwechselte.

