Bei einem Brand in einem Erlebnisbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagmorgen nach Angaben des Schwimmbads ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, brach das Feuer vor Öffnung des Bades in der Küche aus. Es hätten sich daher zum Zeitpunkt des Brandes zwar schon Mitarbeiter, aber noch keine Gäste in dem Gebäude befunden. Verletzte gab es laut dem Sprecher nicht. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brand gekommen war.

Es seien zahlreiche Geräte, darunter eine hochwertige Spülmaschine, durch den Brand zerstört worden, teilte das Erlebnisbad mit. Der betroffene Spülraum der Küche könne derzeit nicht genutzt werden, hieß es weiter. Bis der Raum renoviert sei, werde Einweggeschirr eingesetzt. Das Schwimmbad öffnete gegen Mittag.