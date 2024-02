In einer Welt, in der politische Spannungen und religiöse Konflikte oft die Schlagzeilen beherrschen, gibt es Geschichten, die Hoffnung machen. Eine solche Geschichte kann zum Beispiel von einer für viele Menschen ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Imam und einem Rabbiner handeln. In der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen, was läuft“ spricht Mohammad Alhusain mit dem Imam Mustafa Cimşit und dem Rabbiner Andrew Steinmann über eine solche Freundschaft und das jüdische und muslimische Leben in Deutschland.