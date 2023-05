Im Zuge der Bombenentschärfung in Kaiserslautern-West kommt es auch zu Störungen im Bahnverkehr. Die Entschärfung soll innerhalb von 30 Minuten passieren. Entsprechend werde auch die Bahnstrecke gesperrt, was laut einer Sprecherin nur zu geringen Beeinträchtigungen führen soll. In dieser Zeit soll laut Bahnsprecherin der Hauptbahnhof und der Haltepunkt Kaiserslautern Einsiedlerhof gesperrt werden. Regionalzüge würden in Kaiserslautern, beziehungsweise Homburg wenden. ICE-Verkehr werde es in dieser Zeit nicht geben. Falls die Entschärfung länger dauere, werde es auch größere Einschränkungen geben.