Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech übernimmt in Singapur eine Produktionsanlage des Schweizer Konzerns Novartis, um in dem südostasiatischen Land Impfstoffe und Arzneimittel auf Basis der mRNA-Technologie für den asiatisch-pazifischen Raum herzustellen. Wie Biontech am Montag mitteilte, schlossen die Tochterfirmen beider Unternehmen in Singapur eine Vereinbarung zur Übernahme der „hochmodernen“ Anlage.

Neuer regionaler Biontech-Hauptsitz

Singapur wird damit der regionale Hauptsitz von Biontech im Asien-Pazifik-Raum. Die Anlage soll den Angaben zufolge voraussichtlich Ende 2023 voll betriebsbereit sein und eine jährliche Produktionskapazität von bis zu mehreren hundert Millionen Impfstoffdosen haben. Biontech rechnet mit der Schaffung von mehr als hundert Arbeitsplätzen bis 2024. Zum finanziellen Umfang der Übernahme machte das Unternehmen keine Angaben.