Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Matchball nicht genutzt. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor am 33. Zweitliga-Spieltag bei Hertha BSC 1:3 (1:2) und rettete sich deshalb nicht vorzeitig vor dem Abstieg. Ein Traumtor von Marlon Ritter (39.), der per Freistoß traf, reichte nicht, weil die Roten Teufel in der Defensive zu viele Fehler machten. Die nutzten Haris Tabakovic (20.), Jeremy Dudziak (45.+3) und Fabian Reese (67.) zu Treffern für die Berliner.

Die Lauterer spielten engagiert und ordentlich, waren aber nicht so effizient wie zuletzt bei den Siegen in Kiel (3:1) und gegen Magdeburg (4:1).

