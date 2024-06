Dem Bezirkstag werden in seiner neuen Wahlperiode sieben Fraktionen angehören – darunter zwei Parteien, die neu ins Pfälzer Parlament eingezogen sind. An der Sitzverzteilung hat sich gegenüber dem späten Sonntagabend nichts mehr geändert.

Die größte Fraktion stellt mit acht Sitzen (28,5 Prozent) weiterhin die CDU. Die deutlichsten Zugewinne gelangen der AfD. Ihre Fraktion wird mit fünf Sitzen künftig die drittgrößte nach der SPD sein, die sechs Mandate erringen konnte. Aus dem Stand zwei Vertreter schickt das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Bezirkstag. Neu dabei ist die Tierschutzpartei. Die Linke – bisher mit einem Mandat vertreten – hat den Einzug verpasst.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Am Montag, 24. Juni, trifft sich der Wahlausschuss im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, um das amtliche Endergebnis festzustellen. Die konstituierende Sitzung des neuen Bezirkstags ist nach Angaben des Bezirksverbands am Freitag, 6. September, 10 Uhr, auf dem Hambacher Schloss geplant. Dann wählt das Pfälzer Parlament den Vorsitzenden und seine beiden Stellvertreter. Bis dahin bleibt der aktuelle Vorstand mit Theo Wieder (CDU), Klaus Weichel (SPD) und Ruth Ratter (Grüne) im Amt.