Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 60-Jährige wurde am Freitag in Bonn auf dem DFB-Bundestag in das Amt gewählt.

Neuendorf ist seit 2019 Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein und setzte sich in einer geheimen Abstimmung gegen Peter Peters durch. Neuendorf erhielt 193 der insgesamt gültigen 249 Stimmen, auf Peters entfielen 50 Stimmen. Zudem gab es sechs Enthaltungen.

„Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht mehr die Querelen an der Spitze des Verbandes“, sagte der neue DFB-Präsident bei einer Rede vor seiner Wahl: „Ich möchte alles dafür tun, dass der Verband wieder zur Ruhe kommt.“

Neuendorf, der von den Amateur-Landesverbänden innerhalb des DFB unterstützt wurde, folgt auf Fritz Keller. Keller trat im Mai 2021 nach internen Streitigkeiten im Verband zurück, er war 2019 ins Amt gewählt worden. Keller hatte in einer DFB-Präsidiumssitzung den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch mit einem Nazi-Richter verglichen.

Peter Peters, der mehrheitlich von der Deutschen Fußballliga (DFL) unterstützt wurde, war in der Abstimmung wie erwartet unterlegen, weil die Vertretung der Profi-Klubs über deutlich weniger Stimmen der Delegierten verfügte als die Amateur-Basis.