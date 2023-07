Beim Spielen hat ein kleines Kind in Meisenheim im Kreis Bad Kreuznach am Samstagmorgen unbeabsichtigt einen Küchenbrand ausgelöst. Laut Polizei ist das Kind wohl versehentlich an den Herd gekommen und hat ihn eingeschaltet. Dadurch seien Gegenstände, die auf dem Herd lagen, in Brand geraten, so die Polizei. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können; es sei nur geringer Sachschaden entstanden.