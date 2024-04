Bayer Leverkusen hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte am Sonntag 5:0 (1:0) gegen Werder Bremen und ist fünf Spieltage vor Saisonende bei 16 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern und den VfB Stuttgart nicht mehr einzuholen. Zuvor war der in dieser Saison schwächelnde Rekordmeister aus München elfmal in Serie deutscher Meister geworden. Victor Boniface erzielte per Foulelfmeter in der 25. Minute das Führungstor, Granit Xhaka (60.) und Florian Wirtz mit einem Hattrick (68./83./90.) erhöhten nach der Pause.

Für Bayer ist es nach dem Gewinn des Uefa-Pokals 1988 und des DFB-Pokals 1993 der erste Titel seit 31 Jahren und der dritte insgesamt. Die Leverkusener sind bislang in all ihren 43 Saison-Pflichtspielen ungeschlagen geblieben. Die Rheinländer stehen auch im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai. In der Europa League ist Leverkusen nach dem 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United ebenfalls noch aussichtsreich vertreten.