Der Chemiekonzern will bis 2050 seine CO 2 -Emissionen auf Netto-Null senken. Das sei ein „ehrgeiziges Ziel“, sagt BASF-Chef Martin Brudermüller. Im Ludwigshafener Stammwerk ist der Konzern dabei am Mittwoch technologisch einen wesentlichen Schritt vorangekommen mit einer neuen, weltweit einzigartigen Anlage.

