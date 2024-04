Die BASF setzt den Stellenabbau an ihrem Heimatstandort unvermindert fort. Am Standort Ludwigshafen, zu dem neben dem Stammwerk weitere BASF-Gruppengesellschaften gehören, zählte der Chemiekonzern Ende März dieses Jahres 38.414 Beschäftigte. Das waren 564 weniger als ein Jahr zuvor. Im Stammwerk fiel der Abbau in der gleichen Zeit sogar noch etwas stärker aus: Hier ging die Belegschaft um 653 auf 33.855 Beschäftigte zurück.

Der scheidende BASF-Chef Martin Brudermüller hatte in einem Interview mit der RHEINPFALZ im Juli 2023 gesagt, er gehe davon aus, dass die Beschäftigung am Standort Ludwigshafen über die Zeit etwas zurückgehen werde. Hier müssten aktuell auch Pensionierungen in der Größenordnung von etwa 1000 pro Jahr ersetzt werden. Einen Kahlschlag werde es nicht geben.

