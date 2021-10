An ihrem Standort Ludwigshafen setzt die BASF den 2019 begonnenen Stellenabbau fort. Hier zählte der Chemiekonzern Ende September 2021 genau 38.385 Mitarbeiter. Das waren 987 weniger als ein Jahr zuvor. Im Stammwerk ging der Personalstand um 209 auf 34.426 Mitarbeiter zurück. Dem Standort Ludwigshafen werden neben dem Stammwerk weitere Gruppengesellschaften in der Region zugerechnet wie etwa die BASF Lampertheim GmbH mit rund 850 Beschäftigten.

Den vergleichsweise starken Personalrückgang von 2,5 Prozent am Standort erklärte eine BASF-Sprecherin mit dem Verkauf des Pigmentgeschäfts an den japanischen Feinchemiekonzern DIC, der am 30. Juni 2021 abgeschlossen wurde. DIC zahlte dafür 1,15 Milliarden Euro. Mit dem Verkauf wechselten auch BASF-Mitarbeiter zu DIC. Nach früheren Angaben arbeiteten 900 der weltweit 2600 Beschäftigten der BASF-Pigmentsparte am Standort Ludwigshafen.

Lesen Sie auch: „BASF: Geschäft wächst kräftig“