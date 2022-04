Der Stellenabbau, den die BASF 2019 an ihrem Standort Ludwigshafen begonnen hat, ist weitgehend zum Stillstand gekommen. Der Chemiekonzern zählte hier Ende März dieses Jahres 38.348 Mitarbeiter. Das sind zwar 720 Beschäftigte weniger als ein Jahr zuvor. Dieser Personalrückgang geht aber zurück auf den Verkauf des Pigmentgeschäfts der BASF Mitte 2021 an den japanischen Feinchemiekonzern DIC. Damit wechselten auch BASF-Mitarbeiter zu DIC. Den Angaben zufolge arbeiteten 938 der weltweit 2600 Beschäftigten der BASF-Pigmentsparte in Ludwigshafen.

Gemessen am Personalstand Ende 2021 hat sich allerdings am Standort praktisch keine Veränderung bis März 2022 ergeben: Hier zählte der Konzern 23 Mitarbeiter weniger. Dem BASF-Standort Ludwigshafen werden neben dem Stammwerk weitere Gruppengesellschaften in der Region zugerechnet. Das Stammwerk zählte Ende März 34.232 Beschäftigte, das waren 47 weniger als ein Jahr zuvor.

BASF-Chef Martin Brudermüller hatte im Oktober 2021 geäußert, dass der Personalstand am Standort Ludwigshafen künftig eher konstant bleiben wird. Das aktuelle Beschäftigungsniveau hier sei kein schlechter Indikator für die kommenden Jahre, hatte der BASF-Chef gesagt. Die Beschäftigtenzahlen am Standort würden in den nächsten Jahren nicht deutlich nach unten gehen.

Lesen Sie auch: Russlands Ukraine-​Krieg trifft BASF-​Tochter Wintershall Dea hart