„Das Parken im Bürgerhof unterbinden.“ Diesen Tenor hatte ein Antrag der Fraktion Grünes Forum am Dienstagabend im Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt. Dass vor Ort immer wieder viele Fahrzeuge stehen, deren Halter dazu keine Berechtigung haben, dokumentieren Zahlen der Stadtverwaltung, die in den vergangenen Monaten von 74 Verwarnungen und 40 Abschleppmaßnahmen im Bürgerhof berichtete. Für Pkw zugänglich sei der Platz ohnehin nur über die Ludwigstraße. Der Einfahrtsbereich des Bürgerhof-Entreés der Wohnungsbaugesellschaft GAG sei als Feuerwehrzufahrt ausgewiesen. In einem einstimmigen Beschluss appellierte der Ortsbeirat an die Verwaltung, an dem Thema dranzubleiben und den Missbrauch des Geländes als Parkfläche abzustellen. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) zufolge gibt es höchstens eine Handvoll Anwohner mit einer Parkgenehmigung. Zudem sei den Gewerbetreibenden der Lieferverkehr zu gewissen Zeiten gestattet.