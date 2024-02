Vom 11. März bis 24. März ist die Bahnstrecke von Ludwigshafen nach Mainz unterbrochen. Anstelle der Züge fahren Ersatzbusse zwischen Ludwigshafen und Alsheim nördlich von Worms.

In Alsheim kann in die S6 nach Mainz umgestiegen werden. Die planmäßige Fahrzeit von Ludwigshafen nach Mainz beträgt bei dieser Verbindung zwei Stunden und 18 Minuten statt der sonst üblichen 43 Minuten mit dem Regional-Express RE4, der ersatzlos ausfällt. Nähere Informationen dazu, wie man in dieser Zeit schneller mit dem Zug von Ludwigshafen nach Mainz kommt, finden Sie hier.