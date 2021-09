Das Vorhaben einer Projektentwicklergemeinschaft, in der Silz ein Weinhotel zu errichten, ist vom Tisch: In einem Bürgerentscheid zur Frage, ob die Stadt das Gelände der Alten Stadtgärtnerei zu diesem Zweck an die Entwickler verkaufen darf, stimmten 71,4 Prozent der Dürkheimer, die sich an der Abstimmung beteiligten, mit „Nein“. Insgesamt wurden 10.329 gültige Stimmen abgegeben, davon entfielen 7380 auf „Nein“, 2949 der Stimmberechtigten votierten für den Verkauf.

„Wir haben jetzt erst einmal Klarheit und werden die weiteren Schritte in Ruhe mit den Gremien bedenken. Dabei sollte es aus meiner Sicht auch keine Vorfestlegungen geben“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer ersten Stellungnahme. „Die demokratische Kultur in Bad Dürkheim hat gewonnen“, so die Initiative Alte Stadtgärtnerei, die gegen das Projekt gekämpft und den Bürgerentscheid ins Rollen gebracht hatte, in einer Pressemitteilung. „Das Votum sollte der Verwaltungsspitze wie auch dem Stadtrat ein Beispiel geben, wie man insbesondere bei Großprojekten Bürgerbeteiligung ernsthaft organisiert und nicht nur als leere Worthülse im Munde führt.“

Job von Nell, Mitglied des Projektentwicklerteams, sagte am Sonntagabend, er habe den Ausgang des Bürgerentscheids in dieser Deutlichkeit nicht erwartet: „Selbstverständlich erkennen wir das Votum der Dürkheimerinnen und Dürkheimer an.“