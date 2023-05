Aufgrund mangelnder Ortskenntnisse hat sich am Donnerstagnachmittag ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Raum Ahrweiler in einem Fußgängerweg in Edenkoben festgefahren. Laut Polizei hat der Mann die Verkehrszeichen übersehen und bog auf den von der Privatstraße abgehenden Weg ab. Da sich der Senior nicht aus der misslichen Lage befreien konnte, verständigten Anwohner die hiesige Dienststelle der Polizei. Die Beamten konnten ihn aus der Engstelle manövrieren. Am Wagen bleiben erhebliche Schrammen zurück.