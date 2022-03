Neues im Kuseler Polizistenmord

Im Fall des Doppelmords von Kusel verdichten sich die Anzeichen, dass die Jagdwaffen des mutmaßlichen Täters auch nach Verlust von Jagdschein und Waffenbesitzkarte in seinem Haus verblieben. Zum Artikel

Gesperrte A8: Lange Staus

Weil die Autobahn zwischen Zweibrücken und Einöd am Wochenende voll gesperrt ist, haben sich am Samstagmorgen in Zweibrücken lange Staus in Richtung Saarland gebildet. Zum Artikel

Proteste gegen den Krieg

Tausende Menschen waren in Mannheim und Ludwigshafen bei Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine am Samstag auf der Straße. Zum Artikel

BASF: Säure fließt in Rhein

Beim Beladen eines Tankschiffes in einem Hafen des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind mindestens 600 Kilogramm Propionsäure in den Rhein geflossen. Zum Artikel

Sorgt BA.2 nochmal für Aufregung?

Corona-Regeln werden in Deutschland gelockert, der Frühling naht. Allerdings wächst seit Wochen der Anteil eines anderen Omikron-Subtyps als bisher: BA.2. Was ändert sich dadurch? Zum Artikel

Schockanruf: 81-Jährige holt 20.000 Euro von der Bank

Bankangestellte und ein Taxiunternehmen konnten in letzter Minute einen Betrug in Contwig verhindern. Zum Artikel

FCK gewinnt in Osnabrück

Die Roten Teufel haben beim Spitzenspiel an der Bremer Brücke drei Punkte mit nach Hause geholt. Zum Artikel