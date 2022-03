Weil die Autobahn zwischen Zweibrücken und Einöd am Wochenende voll gesperrt ist, haben sich am Samstagmorgen in Zweibrücken lange Staus in Richtung Saarland gebildet.

Auf der Autobahn wird eine Brücke erneuert. Deshalb ist sie bis Sonntagabend voll gesperrt. Das führte am Samstagmorgen zu langen Staus auf den wichtigsten Straßen Richtung Saarland: auf der Autobahn selbst vor der Abfahrt Ernstweiler, auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Gottlieb-Daimler-Straße vom Bahnhof Richtung Kino-Kreisel und weiter Richtung Ernstweiler, auf der Dinglerstraße ab dem Tadano-Gelände Richtung Ernstweiler und von Bubenhausen Richtung Kino-Kreisel. In die Gegenrichtung staut sich der Verkehr ab der Abfahrt Ernstweiler auf dem Unteren Hornbachstaden.