Wenn es um den Abstieg geht, dann sind es meist Fehler, die über Sieg und Niederlage entscheiden. In diesem Punkt waren sich die Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen und TuS Mechtersheim beim 2:1 (1:1)-Sieg der Gastgeber fast ebenbürtig. Die Treffer in der ersten Halbzeit fielen unter freundlicher Hilfe der jeweiligen Abwehr. Beim 0:1 von Mechtersheims Mert Özkaya (9.) ließ sich die Arminia von einem Freistoß übertölpeln. Das 1:1 erzielt Ludwigshafens Steffen Straub mit einer feinen Einzelleistung, weil zwei Mechtersheimer Verteidiger ihn nicht am Abschluss hinderten (44.). Ansonsten fehlte beiden Teams im Derby vor allem die Präzision. Es folgte der entscheidende Fehler: Weil Mechtersheim den Ball nicht klärte, staubte FCA-Kapitän Nico Pantano aus zwölf Metern zum 2:1 ab (62.). Die Gäste kamen kaum noch vor das Arminia-Tor. Der eingewechselte Nicolas Kortus scheiterte erst aus fünf Metern per Direktabnahme am stark reagierenden FCA-Schlussmann Robin Schneider (83.), sechs Minuten später holte er sich die Gelb-rote Karte ab. (89.). Zu wenig für die Gäste, Ludwigshafen sammelt wichtige Punkte.