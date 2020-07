Eine Polizeistreife hat einen Anhänger-Blitzer gelöscht, den Unbekannte am frühen Montagmorgen an der A1 bei Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) angezündet hatten. Anschließend kühlte die Feuerwehr das Gerät. Ob es noch funktioniert, ist den Angaben der Beamten zufolge derzeit offen. Eigentlich gelten die Messapparate als gut geschützt, weil sie massiv gepanzert sind. Im März ist es Angreifern allerdings gelungen, mit einem Brandanschlag an der A 65 bei Haßloch einen Anhänger-Blitzer so stark zu beschädigen, dass sich seine Reparatur vermutlich nicht mehr lohnt. Als mutmaßliche Täter hat die Polizei drei junge Männer ermittelt.