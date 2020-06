Ermittler haben einen weiteren jungen Mann aufgespürt, der in einen Brandanschlag auf einen Pfälzer Anhänger-Blitzer verwickelt sein soll. Das Messgerät war Mitte März angezündet worden, als es an der A 65 bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) stand. Zwei der mutmaßlichen Brandstifter – einen 20-Jährigen und einen 17-Jährigen – hatte die Polizei schon wenige Tage später ausfindig gemacht. Einer aus dem Trio gilt laut Staatsanwaltschaft mittlerweile als Haupttäter. Er habe sich bei der Attacke selbst verletzt.

Ersatz-Blitzer vom Ministerium

Der Blitzer ist so schwer beschädigt worden, dass er möglicherweise nicht mehr repariert wird. Eine endgültige Entscheidung ist nach Angaben einer Behördensprecherin aber noch nicht gefallen. Einstweilen habe das Land ein Ersatz-Gerät bereitgestellt, sodass die Polizei in der Vorder- und Südpfalz weiterhin mit drei Anhänger-Blitzern den Verkehr überwachen kann. In der Westpfalz stehen ihr dafür zwei dieser Apparate zur Verfügung.