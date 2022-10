Der Stromerzeuger Steag bringt sein Steinkohlekraftwerk in Bexbach am 28. Oktober zurück an den Markt. Ein weiteres folgt drei Tage später.

Von Patrick Göbel

Dadurch soll Erdgas bei der Stromversorgung eingespart werden. Seit 2017 befindet sich das Bexbacher Werk in Reserve und wurde bisher nur hochgefahren, wenn es zu Strom-Engpässen kommt. Mit 726 Megawatt ist es das leistungsstärkste im Saarland. Am 31. Oktober wird auch das Kraftwerk Weiher in Quierschied wieder hochgefahren. Zusammen können die beiden Anlagen laut Steag bis zu vier Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Vor der Markt-Rückkehr gab es viele Herausforderungen: Der Kohletransport per Zug und Schiff musste sichergestellt werden, genügend Personal musste vor Ort sein.