„Wir wissen, was ein Starkregen anrichten kann, auch wenn die Ereignisse, die unser Sportgelände getroffen haben, mit der Katastrophe im Ahrtal nicht zu vergleichen sind“, begründet SVO-Chef Norbert Bölger, warum sein Verein heute alle Erträge aus dem Kreispokal-Halbfinalspiel für die Flutopfer spenden wird. Gastgeber SVO trifft in der Begegnung auf dem heimischen Kunstrasen auf die SG Edigheim. Anpfiff der Partie wird um 19.30 Uhr sein. Das zweite Halbfinale bestreitet am Samstag, 16 Uhr, die SG Eisbachtal gegen DJK Eppstein.