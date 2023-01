Sechs-Punkte-Wochenende für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga. Nach dem 5:1-Heimerfolg am Freitag gegen Spitzenreiter Red Bull München gewann das Team von Trainer Bill Stewart am Sonntag auch die Auswärtspartie bei den Iserlohn Roosters. Borna Rendulic. David Wolf und Stefan Loibl hatten mit frühen Treffern im ersten Drittel schon die Weichen gestellt, am Ende blieb es beim sicheren 3:0 (3:0; 0:0, 0:0)-Sieg. Erfreulich auch für Torwart Arno Tiefensee, der seinen Kasten sauber hielt. Er konnte sich auf seine Vorderleute verlassen, die die Partie sehr seriös zu Ende brachten und niemals wirklich in Gefahr gerieten. „Wir hatten uns vorgenommen, stark rauszukommen und ein frühes Tor zu erzielen“, berichtete Stefan Loibl – es gelang perfekt.