Wegen weiterer Corona-Fälle im Team der Eisbären Berlin samt angeordneter Quarantäne kann auch das für kommenden Dienstag geplante Nachholspiel der Adler Mannheim in der Hauptstadt nicht stattfinden. Somit stehen die Halbfinalisten für den Magenta-Sport-Cup fast vollständig fest. Die Adler gastieren am Donnerstag, 19.30 Uhr, bei Gruppe-B-Sieger bei den Pinguins Bremerhaven. Der EHC Red Bull München trifft einen Tag später auf den Zweiten der Gruppe A. Das Finale des Vorbereitungsturniers wird am Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr ausgetragen.

„Dem Virus nahezu hilflos ausgeliefert“

Die Entwicklungen in Schwenningen, das sich ebenfalls bereits aus dem Turnier zurückgezogen hat, und Berlin „haben gezeigt, dass man dem Coronavirus trotz strenger Einhaltung der Hygienemaßnahmen nahezu hilflos ausgeliefert ist“, befand Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Wir hätten uns natürlich gerne sportlich für das Halbfinale qualifiziert“, betonte er.