Unbekannte haben den Zaun einer Pferdekoppel neben der L522 in Weisenheim am Sand beschädigt – und so dafür gesorgt, dass sich ein Pferd leicht verletzt hat. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Sonntag zwischen 7 und 10 Uhr sechs Pfosten des Elektrozauns und mehrere Meter des dazugehörigen stromführenden Kabels mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Ein Pferd habe sich durch das am Boden liegende Kabel leicht am rechten Hinterlauf verletzt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder der E-Mail-Adresse pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.