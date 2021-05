An einem Sonntagnachmittag vor fast drei Wochen – dem 25. April – soll zwischen 15 und 16 Uhr ein vier Jahre altes Mädchen im Bereich des Abenteuerspielplatzes in Dudenhofen von einem unbekannten Mann angesprochen und unsittlich berührt worden sein. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung mit. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, steht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs im Raum. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ wollte Ströber nicht sagen, was das vierjährige Mädchen von dem Vorfall geschildert hat. Die Mutter habe den Vorfall selbst nicht mitbekommen, sondern sei erst auf die Situation aufmerksam geworden, als der Mann mit dem Kind in den angrenzenden Wald gehen und ihm dort etwas zeigen wollte. Die Frau habe den Mann angesprochen, woraufhin dieser den Spielplatz verließ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 40 Jahre alt und zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte kurzes dunkles Haar und ein sehr gepflegtes Aussehen. Zur Tatzeit trug er Jeanshosen, braune Lederschuhe und ein schwarzes T-Shirt.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind erst jetzt mit der Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen, weil dafür ein richterlicher Beschluss notwendig gewesen sei und der Mann trotz umfangreicher und intensiver Ermittlungen bislang noch nicht identifiziert werden konnte, sagte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Spezialisten des Landeskriminalamtes haben ein Phantombild erstellt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.