Der US-Pharmakonzerns Abbvie beginnt Ende April an seinem Standort Ludwigshafen mit dem Neubau des zentralen Forschungs- und Entwicklungsgebäudes.

Mit diesem Großprojekt investiere Abbvie in die Spitzenforschung und stelle langfristig sicher, dass die über 1000 Forscher am Standort auf höchstem Niveau und unter besten Bedingungen innovative Therapien gegen schwere Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer oder Autoimmunerkrankungen entwickeln können, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Einladung mit. Weitere Einzelheiten zu dem Projekt will Abbvie erst Ende April bekanntgeben. Der Konzern beschäftigt an seinem Standort Ludwigshafen zusammen mehr als 2000 Mitarbeiter.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte Ende März mitgeteilt, Abbvie investiere in Ludwigshafen in ein „herausragendes Großprojekt“ der Biotechnologie-Branche in Rheinland-Pfalz, das Ende April starte. Dreyer und Abbvie wollten damals keine weiteren Angaben zu dem Vorhaben machen.