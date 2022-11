Das Rüstungsunternehmen General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH will die Anzahl der Mitarbeiter in Kaiserslautern spürbar aufstocken. Man sei dabei, die Anzahl der Arbeitsplätze von derzeit 400 um 40 zu erhöhen, sagte Geschäftsführer Christian Kauth der RHEINPFALZ. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weltweit führend beim Bau von Schwimmbrücken für Streitkräfte in aller Welt. Angesichts der sich seit dem Ukraine-Krieg weltweit veränderten sicherheitspolitischen Lage rechnet Kauth in den kommenden Jahren mit „Zuwächsen“ für sein Unternehmen. Viele Länder haben ihre Etats für Verteidigung erhöht, Rüstungsgüter werden verstärkt nachgefragt.

Der 45-jährige Kauth steht seit Oktober auch an der Spitze des Verbands der pfälzischen Metall- und Elektroindustrie (Pfalzmetall). Mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen, die an diesem Donnerstag für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland in Saarbrücken fortgesetzt werden, plädierte er für eine rasche Einigung, möglichst noch im November.

