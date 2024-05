Mit Dampfzügen auf der Eistalbahn soll am 13. Oktober das Jubiläum „30 Jahre Rheinland-Pfalz-Takt“ gefeiert werden.

Zum Fahrplanwechsel Ende Mai 1994 wurde in der Pfalz die erste Stufe des integralen Taktfahrplans eingeführt. Gleichzeitig wurde als deutschlandweit erste Bahnstrecke die Eistalbahn auf dem Abschnitt zwischen Grünstadt und Eisenberg für den Personenverkehr reaktiviert und in den neuen Rheinland-Pfalz-Takt integriert. Auch 2004 wurde das damalige Jubiläum der Eistalbahn-Reaktivierung nicht im Mai gefeiert, sondern erst im Oktober. Wie damals sollen auch am 13. Oktober die Jubiläumsdampfzüge auf der in drei Etappen (1994, 1995 und 2001) reaktivierten Eistalbahn bis zum Eiswoog fahren.