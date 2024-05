Am Donnerstagabend ist am Mannheimer Hauptbahnhof ein junger Mann bei einem Streit schwer verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr griff laut Polizei ein 36-Jähriger mit einer abgebrochenen Flasche den 21-Jährigen an und fügte ihm dabei Wunden am Hinterkopf zu. Der Vorfall ereignete sich am Willy-Brandt-Platz. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort fest. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.