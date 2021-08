Weil das Angebot der Impfbusse im August gut angenommen wurde, sind die sechs Busse auch im September im Auftrag des Gesundheitsministeriums in ganz Rheinland-Pfalz weiter unterwegs. Das Deutsche Rote Kreuz bietet die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung mit Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson impfen zu lassen. Ab 30. August werden an den Bussen auch Zweitimpfungen durchgeführt.

Die neue Runde der Impfbusse startet am Montag mit einer Änderung: Bisher wechselten die Impfteams des DRK einmal am Tag ihren Standort, nun bleiben die Impfbusse von 8 bis 18 Uhr an Ort und Stelle. Benötigt wird der Personalausweis.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in dieser Woche Station in der Pfalz machen:

Bisher wurden 17.936 Personen in den Bussen geimpft. Das Angebot erreichte wöchentlich mehr Menschen und sorgte im Schnitt für knapp 1000 Impfungen am Tag. In der ersten Woche nahmen 4447 Impfwillige das Angebot an, in der zweiten Woche 4731, in der dritten insgesamt 5480 Menschen.

Die Termine und Uhrzeiten für die Impfbusse außerhalb der Pfalz sind auf der Internetseite des Landes zu finden.