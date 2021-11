In vielen Krankenhäusern fehlt es nicht nur an Beschäftigten in der Pflege, auch ärztliches Personal wird gesucht. „Specialized“, fachbezogen, heißt ein Programm, mit dem die Bundesagentur für Arbeit (BA) Krankenhäusern zu Ärzten verhelfen will. Rekrutiert werden die ausländischen Kräfte in Mexiko und Jordanien. Fünf junge Leute aus Lateinamerika hat es nun in die Pfalz verschlagen. Sie sind vor einigen Wochen in Deutschland angekommen, um in den Kliniken der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern in Speyer und Ludwigshafen beruflich Fuß zu fassen. Sie alle haben ein abgeschlossenes Medizinstudium und bereits in ihrer Heimat als Ärzte gearbeitet.

Das Programm wird außer in Rheinland-Pfalz in sieben weiteren Bundesländern umgesetzt. Bislang seien, so die Arbeitsagentur, mehr als 90 Ärztinnen und Ärzte vermittelt worden, um ihnen eine Facharztausbildung zu ermöglichen und den Personalmangel in den Kliniken zu verringern.