Mit nur elf Spielern, ohne „echten“ Torhüter sowie ohne Trainer Thorsten Preuß trat Wasserball-Zweitligist SC Neustadt beim VfB Friedberg an. Mit Nachwuchsspielern feierten die Pfälzer ihren 13. Sieg im 13. Spiel.

Der SC Neustadt feierte am Samstag in Friedberg einen 15:10 (5:1, 2:2, 4:2, 4:5)-Auswärtssieg und bleibt damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Preuß, der auf einem Trainerlehrgang