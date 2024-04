Zwei Konzerte mit Filmmusik spielt das Hollywood Philharmonic Orchestra am Sonntag im Saalbau in Neustadt. Dazu gibt es eine spektakuläre Inszenierung.

Berühmte Filmmusiken in großer Inszenierung mit Sinfonieorchester, Chor und Solisten gibt es am Sonntag, 7. April, im Neustadter Saalbau gleich zweimal zu hören. Nachmittags um 15 Uhr entführt ein Konzert in die Fantasy-Saga „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien, abends um 19.30 Uhr steht mit berühmten Soundtracks von Hans Zimmer „A Celebration of Filmmusic“ im Mittelpunkt.Das Nachmittagskonzert lässt mit „The Music of Der Herr der Ringe, Der Hobbit und „Die Ringe der Macht“ Hobbits, Elben, Orks und schwarze Reiter wieder auferstehen. Komponist Howard Shore, bekannt aus „Das Schweigen der Lämmer“, „Philadelphia“ und „The Aviator“ schuf die düsteren Klänge von Mordor, den schrillen Angriff der schwarzen Reiter, die lyrischen Melodien der Elben. Ed Sheeran, Howard Shore, Annie Lennox und Enya steuerten weitere osarprämierte Songs zum Tolkien-Universum bei. Das mit große Orchester und Chor des Auenlandes und Solisten wollen die Besucher von 15 bis 17 Uhr in J.R.R. Tolkiens fantastische Sagenwelt entführen. Als Stargast wird ein Darsteller aus den Filmen erwartet.

Um 19.30 beginnt das Abendkonzert mit dem Titel „The Music Of Hans Zimmer & Others – A Celebration Of Film Music“. Hier stehen die Klangwelten von Hans Zimmer im Mittelpunkt. Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner. Hans Zimmer, geboren 1957 in Frankfurt am Main, hat zahlreichen Mega-Hits aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen.

Wiederhören mit weltberühmten Musiken

Es gibt ein Wiederhören mit weltberühmten Musiken aus Action-Thrillern, Hollywood-Epen und Disney-Musicalfilmen wie „Fluch der Karibik“, „König der Löwen“, „Mission Impossible“, „Batman“, „The Dark Knight“, „Inception“, „Interstellar“, „Dunkirk“, Superman“, „Gladiator“ und anderen.

Eigens für das Filmmusik-Konzert wurde mit dem Hollywood Philharmonic Orchestra, ein internationales Ensemble zusammengestellt mit einem Chor und ausgewählten Solisten.

In beiden Aufführungen runden eine beeindruckende Lichtshow, Projektionen und ausgewählte Filmeinspielungen das audiovisuelle Konzerterlebnis ab.

Termin

„The Music of Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht in Concert“, am Sonntag, 7. April, 15 Uhr, mit Orchester Chor des Auenlandes, Solisten und Special Guest im Saalbau Neustadt.

Anschließend um 19.30 Uhr im Saalbau Neustadt „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ mit dem Hollywood Philharmonic Orchestra, Chor und Solisten. Tickets ab 40 Euro (15 Uhr) und ab 69 Euro (19.30 Uhr) im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Tabak Weiss, Hauptstraße 61, Telefon 06321 2942.