Gleich zwei Demonstrationszüge hat es am Montagabend in der Neustadter Innenstadt gegeben. Zum einen – wie schon seit Mitte Mai alle zwei Wochen am Montagabend – eine Kundgebung unter dem Motto „Neustadt steht auf – für Frieden und Freiheit. Für eine freie Impfentscheidung“. Laut Verwaltungsangaben war im Mai dafür ein „friedlicher Spaziergang für Frieden, Freiheit und Grundrechte“ angemeldet worden. Die Antifa und weitere Gruppen hatten ihre Kundgebung „mit den Ereignissen am Demokratiefest“ begründet, als weiß gekleidete Gegendemonstranten dafür sorgten, dass samstags das Festprogramm am Hambacher Schloss gestört wurde.

Da die Gruppen durch die Stadt zogen, kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Hauptziel von Stadtverwaltung und Polizei war es, dafür zu sorgen, dass sich die Gruppen nicht begegneten und somit alles friedlich blieb. Daher fand die Antifa-Kundgebung auf dem Marktplatz statt, die Kritiker der Corona-Politik trafen sich auf der Festwiese. Bei beiden Demos wurden über 60 Teilnehmer gezählt.