Seit rund drei Monaten laufen auch in Neustadt die Befragungen für den Zensus 2022. Laut Stadt sind die Erhebungen „größtenteils abgeschlossen“. Zugleich würden einige Bürger – konkret sind es vier Prozent aller Befragten – nun erneut kontaktiert: für die sogenannte Wiederholungsbefragung. Diese sei mit fünf Minuten nicht zeitaufwendig, so die Stadtverwaltung. Allerdings erfülle sie einen wichtigen Zweck: „Die Wiederholungsbefragung ist EU-weit vorgeschrieben und dient der nachträglichen Qualitätsbewertung der Ergebnisse beim Zensus 2022 im Hinblick auf die ermittelten Bevölkerungszahlen. Die Angaben aus der Wiederholungsbefragung werden mit den vorher gemachten Angaben abgeglichen.“ Laut Verwaltung kündigen die Interviewer ihren Besuch im Vorfeld an. Weitere Informationen: www.neustadt.eu.