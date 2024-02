Vergeblich hat der 20-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads am Sonntag in Haßloch versucht, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Polizei hatte ihn in der Straße Am Schachtelgraben überprüfen wollen, doch mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann davon. Seine Flucht vor der Polizei führte durch mehrere Straßen und über Parkplätze in Haßloch. Auf einem unbefestigten landwirtschaftlichen Weg verlor der 20-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Im Anschluss flüchtete er in ein angrenzendes Waldstück, wo ihn die Beamten stellen konnten. Vor der Polizei abgehauen war er, weil er keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, um die Höchstgeschwindigkeit überprüfen zu können. Dem 20 Jahre alten Haßlocher wurde eine Blutprobe entnommen. Nun muss er sich in mehreren Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.